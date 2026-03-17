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la FIFA met Haïti en lumière

by admin

Qualifiée pour la première fois depuis 1974, la sélection haïtienne s’apprête à relever un défi de taille dans un groupe relevé face au Brésil, au Maroc et à l’Écosse.

Dans une publication diffusée ce mardi 17 mars 2026 sur sa web page Fb, la FIFA a invité les passionnés de soccer à découvrir ou redécouvrir Haïti, à quelques mois du coup d’envoi de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Sous le thème « Apprenez à connaître : Haïti », l’occasion dirigeante du soccer mondial a mis en lumière le parcours remarquable de la sélection haïtienne, qui a validé son billet pour la section finale en novembre 2025. Cette qualification, obtenue lors de la dernière journée du groupe C au troisième tour des éliminatoires de la zone CONCACAF, marque un retour historique pour les Grenadiers.

Il s’agit en effet de la deuxième participation d’Haïti à une Coupe du monde, après celle de 1974. Une présence qui ravive l’espoir et la fierté de tout un peuple, désireux de voir son équipe franchir un nouveau cap sur la scène internationale.

Pour cette édition 2026, la sélection haïtienne évoluera dans le groupe C, où elle devra affronter des adversaires de taille : le Brésil, le Maroc et l’Écosse. Un groupe relevé qui promet des confrontations intenses et déterminantes.

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Ambitieuse, l’équipe haïtienne ne compte pas se limiter à une easy participation. Elle vise désormais une qualification historique pour les phases à élimination directe, un objectif jamais atteint jusque-là.



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