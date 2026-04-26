Aucun blessé à déplorer, mais l’incident ravive les inquiétudes sur la dégradation sécuritaire.

Un incident préoccupant s’est produit ce samedi dans l’espace aérien haïtien, illustrant une nouvelle fois la fragilité de la state of affairs sécuritaire dans le pays. Un avion militaire belge, engagé dans une mission de paix sous l’égide des Nations Unies, a été pris pour cible par des tirs alors qu’il survolait le territoire.

L’info a été confirmée par le ministre belge de la Défense, Theo Francken, dans un message publié sur la plateforme X.

« Dans le cadre d’une opération de l’ONU en Haïti, l’un de nos A400M a été pris pour cible. L’avion a heureusement pu atterrir sans problème et l’équipage est sain et sauf », a-t-il indiqué.

Malgré la gravité de l’incident, aucune victime n’est à signaler. L’appareil a pu se poser en toute sécurité, évitant ainsi un drame potentiel. Les circonstances exactes de l’attaque, tout comme l’origine des tirs, n’ont pas encore été précisées par les autorités.

Cet acte hostile survient dans un contexte de montée proceed de l’insécurité, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, où les groupes armés poursuivent leur growth et intensifient leurs actions violentes.

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Le Premier ministre haïtien, Alix Didier Fils-Aimé, avait récemment appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à accélérer le déploiement d’une pressure internationale succesful de soutenir les autorités locales dans la lutte contre les gangs.

Cet événement, bien qu’il n’ait pas fait de victimes, pourrait renforcer la pression sur la communauté internationale pour une intervention plus rapide et plus robuste, alors que la sécurité demeure un enjeu essential pour le rétablissement de l’État et la stabilité du pays.

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