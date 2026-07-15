Dominique Dupuy au Forum Aspen de 2026

L’ouverture d’Aspen Safety Discussion board 2026, ce mardi, marque une étape importante pour Haïti.

Invitée officiellement par les coprésidents Condoleezza Rice et Nicholas Burns, Dominique Dupuy, ancienne ministre des Affaires étrangères, participe en tant qu’intervenante à l’un des événements les plus prestigieux d’Amérique du Nord sur la sécurité et la politique étrangère.

Depuis 1984, l’Aspen Technique Group réunit cooks d’État, diplomates, responsables militaires et specialists pour débattre des défis géopolitiques majeurs.

La présence de Mme Dupuy témoigne de la volonté d’Haïti de contribuer aux discussions sur la gouvernance, la sécurité et la coopération internationale.

Pour l’ancienne ambassadrice, ce discussion board est une event distinctive de porter la voix d’Haïti devant un public influent de décideurs, journalistes et leaders d’opinion.

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« En tant qu’Haïtienne, je suis fière de participer à ces échanges », a-t-elle déclaré.

Une reconnaissance qui souligne la nécessité d’inclure les views des pays confrontés à des défis complexes dans le dialogue mondial sur la sécurité et la stabilité.

À lire aussi : Scenario en Haïti : état des lieux, enjeux et repères

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