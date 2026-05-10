« Kale Yo » soutient les Grenadiers pour le Mondial

Le morceau célèbre le retour historique d’Haïti à la Coupe du monde après plus de cinq décennies d’absence.

L’artiste haïtienne Leicka Paul a dévoilé son nouveau titre « Kale Yo », en collaboration avec Eddy François, determine emblématique de la musique racine haïtienne.

Disponible depuis le début du mois de mai 2026, cette chanson se présente comme un hymne de soutien à la sélection nationale haïtienne de soccer, les Équipe d’Haïti de soccer, engagée dans la préparation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

À travers le chorus « Kale yo, kole yo », les artistes invitent les Haïtiens vivant au pays et dans la diaspora à se mobiliser autour des Grenadiers, dont la participation au Mondial marque un retour historique après 52 ans d’absence.

Le morceau réunit deux générations musicales : Eddy François, considéré comme l’une des voix majeures de la musique engagée haïtienne, et Leicka Paul, représentante d’une nouvelle génération d’artistes féminines.

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Selon les informations disponibles, « Kale Yo » a été coécrit par Eddy François et Leicka Paul avec la participation d’Olivier Jimmy et Ti Regi.

La manufacturing musicale est signée Ohsound Studio, tandis que le mixage et le mastering ont été réalisés par Ti Regi au Excessive High quality Studio.

Le titre revient également sur la première participation d’Haïti à une Coupe du monde en 1974 et met en avant des thèmes liés à la fierté nationale, à l’unité et à la persévérance.

Depuis sa sortie, la chanson connaît une forte circulation sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques, accompagnée de son clip officiel.

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