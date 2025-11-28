Le Centre de Rééducation Agape triomphe en finale de la 2e édition du concours “J’épelle avec AGENH”

Une finale disputée, une ambiance culturelle vibrante et déjà des ambitions élevées pour la troisième édition prévue en août 2026.

La deuxième édition du concours “J’épelle avec AGENH” s’est tenue le dimanche 23 novembre 2025 à la Quisqueya Christian College, réunissant six orphelinats venus démontrer leurs compétences linguistiques à travers une compétition axée sur l’excellence, l’inclusion et la valorisation des enfants.

La grande finale a opposé le CAED au Centre de Rééducation Agape, dans une ambiance survoltée. Au terme d’un duel très serré, marqué par un renversement spectaculaire, Agape a été sacré champion de cette deuxième édition.

L’événement a débuté avec une entrée impressionnante des deux équipes finalistes, accueillies par un public impatient et enthousiaste. Dès les premières minutes, l’ambiance était surchauffée, les deux équipes livrant un fight acharné. Le match a été particulièrement serré, jusqu’à ce qu’Agape arrive à prendre l’avantage, déclenchant une imprecise d’émotions chez les supporters et les coachs visiblement émus par la efficiency de leurs protégés.

Parmi les members, Merline Exalus s’est distinguée de manière exceptionnelle, décrochant le titre de meilleure joueuse de cette deuxième édition, grâce à sa maîtrise, son sang-froid et son aisance dans l’exercice.

Pour sublimer cette grande finale, un volet culturel riche et varié a été offert au public. Des artistes tels que Titi Congo, Guerdy Terlin, Ralph Le Slameur et Apolon Sax ont livré des prestations chaleureusement applaudies. Leur présence a “électrisé la salle”, créant une atmosphère festive et mémorable.

Le Household Groove Band a assuré la présidence musicale de cette partie culturelle, ajoutant une touche d’élégance à l’ensemble.

Ce concours, selon les responsables, a pour objectifs de promouvoir l’inclusion sociale, de stimuler l’amour de la lecture et de la langue française, de favoriser l’interplay et la fraternité entre orphelinats, et d’offrir une plateforme d’expression et de valorisation aux enfants.

Pour participer, les orphelinats doivent être reconnus par l’IBESR et compter des enfants de la troisième année fondamentale à la septième année.

Le lancement de la troisième édition est d’ores et déjà prévu le 2 août 2026, avec l’ambition de faire passer le nombre de members de six à dix orphelinats afin de renforcer les échanges et la familiarisation entre establishments.

Plusieurs améliorations sont également envisagées, notamment : l’ajout d’écrans pour afficher l’orthographe des mots ratés ; la mise à disposition des définitions pour faciliter l’apprentissage ; l’augmentation des récompenses pour l’équipe championne ; la création d’un prix pour l’équipe qui terminera en troisième place.

Les inscriptions sont déjà ouvertes pour les orphelinats intéressés.

Contact : 3476 0910 / 4854 4032

