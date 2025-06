Le ministère de l’Éducation demande à toutes les écoles du pays d’organiser des activités éducatives et culturelles en vue de commémorer la création du drapeau haïtien.

À l’event du 222e anniversaire de la création du bicolore haïtien, le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) invite les Instructions Départementales d’Éducation (DDE) à mobiliser les écoles du pays autour d’activités socio-éducatives et culturelles. L’objectif : raviver la conscience citoyenne des jeunes générations à travers une célébration patriotique du drapeau nationwide.

Dans une circulaire adressée aux responsables départementaux, le MENFP rappelle le rôle essentiel de l’école dans la transmission des valeurs de solidarité, d’unité historique et de fierté nationale. Il souligne que cette date commémorative du 18 mai, marquant la naissance du drapeau à l’Arcahaie en 1803, doit être l’event de renforcer chez les élèves l’attachement aux symboles de la liberté haïtienne.

Par conséquent, le ministère recommande l’organisation, dans les établissements scolaires fondamentaux et secondaires, d’une série d’activités telles que des débats, des conférences, des pièces de théâtre, des jeux éducatifs, ainsi que des prestations artistiques incluant chants, danses et musiques patriotiques. Des parades sont également encouragées afin de mettre en lumière le rôle et la portée historique du drapeau nationwide.

« Le MENFP compte sur la collaboration de toutes et de tous pour la pleine utility de cette circulaire », conclut le doc, misant sur une participation large des establishments scolaires à cette commémoration nationale.

À lire aussi:

10 Mai 1950: coup d’État contre le président Dumarsais Estimé