Le PNCS et Food For The Poor unissent leurs efforts pour renforcer les cantines scolaires en Haïti

Une collaboration stratégique entre PNCS et Meals For The Poor pour améliorer la diet, la formation et le soutien à 820 écoles

Kevenot DORVIL, Coordonnateur Général du Programme National de Cantines Scolaires (PNCS), a conduit le jeudi 6 février 2025 une délégation au siège de Meals For The Poor. Cette visite marque une étape dans le renforcement du partenariat entre les deux establishments, dédié à l’amélioration du programme de cantines scolaires en Haïti.

Accueillie chaleureusement par la course exécutive de Meals For The Poor, la délégation a engagé des discussions constructives autour de plusieurs axes stratégiques. Parmi les factors abordés, le dépistage nutritionnel des élèves, l’organisation de réunions périodiques, des ateliers de travail, ainsi que la mise en place de formations spécialisées en développement communautaire, gestion des shares, pisciculture et apiculture.

Ce partenariat vise à harmoniser les interventions des deux establishments et à renforcer la résilience du secteur de l’alimentation scolaire en Haïti. Le PNCS a particulièrement salué l’engagement de Meals For The Poor, qui, malgré ses multiples collaborations avec d’autres entités étatiques, a soutenu 820 écoles au cours des sept dernières années.

La visite s’est conclue par un accord pour l’élaboration d’un mémorandum d’entente, formalisant ainsi leur collaboration.

