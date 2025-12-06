Le taux de référence calculé par la BRH pour ce samedi 6 Décembre 2025 est de 130,60 HTG pour 1 USD

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce samedi 6 Décembre 2025 est de 130,60 gourdes pour un greenback américain.

Ce taux de référence, précise la Banque de la République d’Haïti (BRH), est calculé en fonction des transactions et opérations d’achat de {dollars} effectuées la veille sur le marché des modifications.

Ce taux de référence est toujours disponible sur le website de la BRH, et sur le compte X (Twitter) @BRHhaiti_.

