Les États-Unis suspendent la délivrance de visas aux ressortissants de 19 pays, dont Haïti, dès ce lundi 9 juin

Une proclamation présidentielle, entrée en vigueur le 9 juin 2025, restreint l’accès au territoire américain pour des raisons de sécurité nationale.

À partir de ce lundi 9 juin 2025 à 00h01 (heure avancée de l’Est), les États-Unis appliquent une nouvelle mesure radicale en matière d’immigration. Conformément à une proclamation présidentielle intitulée « restriction de l’entrée des ressortissants étrangers afin de protéger les États-Unis contre les terroristes étrangers et autres menaces à la sécurité nationale et à la sûreté publique », le gouvernement américain droop partiellement ou totalement l’entrée et la délivrance de visas aux ressortissants de 19 pays, dont Haïti.

Le Département d’État précise que cette suspension concerne toutes les catégories de visas non-immigrants et immigrants, à l’exception de quelques cas spécifiques. Les pays ciblés par cette mesure sont : l’Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l’Érythrée, Haïti, l’Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen.

Certaines exceptions ont toutefois été prévues. Les visas diplomatiques et officiels, les visas d’immigrant pour dad and mom immédiats de citoyens américains (conjoints, enfants et dad and mom), les procédures d’adoption par des citoyens américains, les visas d’immigrant pour minorités ethniques ou religieuses persécutées en Iran, ainsi que les visas d’immigrant spéciaux (SIV) destinés aux employés du gouvernement américain ne sont pas concernés. Les personnes possédant une double nationalité et voyageant avec un passeport non concerné par l’interdiction sont également exemptées.

La mesure s’applique aussi aux véhicules d’intervention rapide afghans, aux individuals à certains événements sportifs internationaux, ainsi qu’aux résidents permanents légaux (RPL) des États-Unis.

Cette décision, présentée comme un outil de prévention contre le terrorisme et les menaces à la sécurité publique, suscite déjà de nombreuses réactions à travers le monde. En Haïti, où de nombreux citoyens espéraient une ouverture migratoire vers les États-Unis dans un contexte de crise socio-économique et politique, cette annonce tombe comme un nouveau coup dur.

Les organisations de défense des droits humains et certains acteurs de la diaspora dénoncent une mesure discriminatoire, remettant en query son fondement sécuritaire et ses impacts humanitaires. Il reste à voir si des recours juridiques ou des pressions diplomatiques pourront faire évoluer cette proclamation dans les semaines à venir.

