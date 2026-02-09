Éliminatoires U-17 : Haïti écrase Antigua-et-Barbuda (4-0)

Les jeunes Grenadiers frappent fort et se rapprochent de la qualification au Mondial U-17 2026.

La sélection haïtienne masculine U-17 a réalisé une prestation convaincante en dominant largement Antigua-et-Barbuda sur le rating sans appel de 4 buts à 0, lors des éliminatoires de la Coupe du monde U-17 de la FIFA 2026. Une victoire éclatante qui confirme les ambitions des jeunes Grenadiers et les place dans une place favorable avant la suite de la compétition.

Solide, appliquée et déterminée, l’équipe haïtienne a trouvé le chemin des filets à deux reprises dans chaque période. Casillas Julien et Cody Richardson (CSC) ont lancé les hostilités, avant que Macenat Prophète et Danrick Dalcé ne viennent sceller le type de la rencontre. Une efficiency collective maîtrisée, tant sur le plan offensif que défensif, qui témoigne du sérieux et du potentiel de cette génération montante.

Grâce à ce succès, Haïti se positionne idéalement pour aborder son troisième et dernier match de groupe face au Guatemala, prévu le 10 février prochain. Une rencontre décisive qui pourrait offrir aux Grenadiers le billet tant convoité pour la section suivante et rapprocher un peu plus le pays d’une qualification historique pour le Mondial U-17 2026.

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Dans le même élan, cette victoire vient renforcer la dynamique constructive autour des sélections nationales de jeunes, à l’heure où la Fédération haïtienne de soccer mise sur la formation et la structuration pour bâtir l’avenir. Les regards sont désormais tournés vers le prochain rendez-vous, avec un objectif clair : confirmer et poursuivre le rêve mondialiste.

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