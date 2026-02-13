La Fabrique des Arts lancée aux Cayes

Un projet porté par la FOKAL avec l’appui financier de l’AFD pour renforcer les dynamiques culturelles en région.

La Fabrique des Arts a été officiellement lancée le mercredi 10 février 2026 lors d’une conférence de presse tenue au Centre culturel Pyepoudre, à Port-au-Prince. Ce nouvel espace dédié à la création et à la formation artistique s’inscrit dans le cadre du programme Tanbou, financé par l’Agence française de développement (AFD).

Le projet est mis en œuvre par un consortium réunissant le Centre d’Artwork, la Brigade d’Intervention Théâtrale (BIT-Haïti), Tamise et l’Affiliation Quatre Chemins, sous la coordination locale de Michèle Lemoine. Cette collaboration vise à favoriser la coopération entre buildings culturelles engagées dans le développement du secteur artistique haïtien.

Initialement envisagée à Port-au-Prince, l’implantation a été réorientée vers la ville des Cayes en raison des contraintes sécuritaires dans la région métropolitaine. Les partenaires ont ainsi opté pour le département du Sud afin d’assurer la continuité du projet.

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Lors de la conférence, Elizabeth Pierre-Louis, directrice des programmes de la Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL), a souligné que la Fabrique des Arts ambitionne de devenir un lieu de transmission des savoirs et des pratiques artistiques, favorisant les échanges et la formation.

Plusieurs acteurs du milieu culturel ont pris half à l’événement, notamment Man Régis Junior, directeur artistique de l’Affiliation Quatre Chemins, ainsi que Gary Lubin, représentant de Tamise. Tous ont mis en avant l’significance de renforcer les espaces dédiés à la création et à l’accompagnement des artistes.

À travers cette initiative, la FOKAL et ses partenaires entendent soutenir la structuration du secteur culturel et encourager la formation artistique en région, dans un contexte nationwide marqué par de nombreux défis.

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