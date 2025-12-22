la plateforme Chokarella s’est exprimé dans un communiqué

Arrestation de Carel Pedre : Chokarella appelle au respect du processus judiciaire.

La plateforme médiatique Chokarella, dirigée par l’animateur haïtien Carel Pedre, a publié ce dimanche 21 décembre 2025 un communiqué officiel à la suite de l’arrestation de son fondateur par la police de Broward County, en Floride. Une be aware dans laquelle l’équipe dit être consciente des préoccupations suscitées par la state of affairs et appelle au respect strict du cadre légal en vigueur.

Dans ce communiqué daté du 21 décembre 2025, Chokarella confirme qu’une arrestation est effectivement intervenue, tout en précisant qu’une arrestation ne signifie pas automatiquement qu’il y a dépôt d’accusations ni reconnaissance de culpabilité. L’équipe insiste sur le fait que toute appréciation des faits et des responsabilités relève exclusivement du processus judiciaire.

« Nous accordons notre entière confiance aux establishments judiciaires et leur laissons le temps ainsi que l’espace nécessaires pour mener leur travail, dans le respect des lois et des procédures établies », peut-on lire dans la be aware publiée par la plateforme.

L’équipe de Chokarella indique également que Carel Pedre s’exprimera personnellement lorsqu’il sera en mesure de le faire, afin de partager sa model des faits avec ses propres mots, comme il l’a toujours fait par le passé.

Par ailleurs, le communiqué remercie les nombreuses personnes qui ont manifesté leur soutien à travers des messages empreints de respect, de bienveillance et de considération, soulignant que ces marques de confiance sont particulièrement appréciées dans le contexte actuel.

À rappeler que Carel Pedre a été arrêté ce dimanche 21 décembre 2025 par la police de Broward County. L’data a été confirmée par la rédaction de Juno7. Le fondateur et CEO de Chokarella est accusé de violence domestique, selon les premières données rendues publiques par les autorités locales.

La web page Fb « Broward County Mugshot » a publié la picture de l’animateur, accompagnée de plusieurs informations administratives, notamment son âge, sa taille, son poids, la date de son arrestation ainsi que la nature de l’accusation. Aucun détail supplémentaire n’a, pour l’instantaneous, été communiqué sur les circonstances exactes des faits reprochés.



