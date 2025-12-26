Slam en Haïti : une soirée de slam et de poésie portée par le collectif Hapax et Granpanpan Restaurant

Dans un contexte marqué par de fortes tensions sociales et politiques, certaines initiatives culturelles continuent d’ouvrir des espaces de dialogue et de création. Le 23 décembre 2025, le collectif Hapax, en collaboration avec Granpanpan Restaurant, a proposé la Soirée Dionysiaque, un rendez-vous culturel réunissant conférences, débats et performances artistiques autour du slam en Haïti et de la poésie.

Pensée comme un second de réflexion et d’expression, la soirée s’inscrivait dans une approche inspirée de la pensée de Friedrich Nietzsche, mettant en avant l’excès, la lucidité et la joie comme dimensions essentielles de l’acte créatif. Ce cadre conceptuel, développé par Mister M 1er, fondateur du collectif Hapax, visait à interroger la place des arts de la parole dans la société haïtienne contemporaine.

La première partie de l’activité a été consacrée à des échanges intellectuels. Dangelo Néard, directeur de la Bibliothèque nationale, a abordé la lecture comme une pratique structurante de la vie intellectuelle et culturelle. Le poète Ricardo Boucher est ensuite intervenu sur la poésie envisagée comme acte de résistance, en questionnant sa portée et ses limites face aux enjeux de justice sociale. Ces interventions ont offert un temps de réflexion sur le rôle de la tradition dans la building de l’esprit critique.

Slam en Haïti : une scène portée par des initiatives culturelles

La soirée s’est poursuivie avec une série de performances de slam et de poésie urbaine. Plusieurs artistes, dont Salvatorré, Bevenslameur, Djibens Slameur, Poète Silencieux et Steph le Sauvage, se sont succédé sur scène, proposant des textes aux tonalités variées, entre engagement, introspection et créativité. L’écoute attentive du public a contribué à installer une atmosphère propice au partage et à l’échange.

Selon les organisateurs, la Soirée Dionysiaque a répondu aux attentes, tant par la qualité des interventions que par l’intérêt manifesté par les individuals. Un menu spécialement élaboré par Granpanpan Restaurant accompagnait la programmation artistique, renforçant le caractère convivial de l’événement sans en détourner l’consideration culturelle.

Créé en septembre 2024, le collectif Hapax se définit comme un espace de création et de structuration du slam en Haïti. À travers cette initiative, il entend encourager l’intérêt du public pour les arts de la parole et inscrire la Soirée Dionysiaque dans la durée. Une prochaine édition est d’ores et déjà annoncée pour le 23 décembre 2026.

