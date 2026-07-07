Haïti – Taux de référence BRH : mardi 07 juillet 2026

La Banque de la République d’Haïti (BRH) calcule le taux de référence du jour à 130,46 gourdes pour un greenback américain (USD).

La BRH établit ce taux à partir des transactions et opérations d’achat de devises enregistrées la veille sur le marché des adjustments. Il sert de référence officielle aux establishments financières et aux acteurs économiques en Haïti.

La Banque centrale publie ce taux chaque jour et le met à disposition sur ses canaux officiels.

À lire aussi : Taux du jour en Haïti – référence officielle BRH

BRH_REF_USD_HTG=130.46

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