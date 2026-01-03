Home » Delmas : un jeune homme porté disparu, appel à témoins
Delmas : un jeune homme porté disparu, appel à témoins

Un avis de recherche a été lancé concernant Jerry Joseph, porté disparu depuis le 31 décembre 2025 dans la commune de Delmas, selon une alerte diffusée par le réseau citoyen Positivis, avec l’accord formel de la famille.

Âgé de 27 ans, Jerry Joseph aurait quitté son domicile situé à Delmas 41 sans jamais y retourner. Selon les informations communiquées, il souffrirait de troubles mentaux, ce qui suscite une vive inquiétude parmi ses proches.

Signalement

  • Sexe : Masculin
  • Âge : 27 ans
  • Taille : 1m65
  • Poids : 70 kg
  • Vêtements portés : jean et t-shirt bleu à manches longues

Il aurait été aperçu ou pourrait se trouver sur la route de Delmas en path de Pétion-Ville.

Appel à la solidarité

Toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider à localiser Jerry Joseph est priée de contacter immédiatement les numéros suivants :

📞 +509 3835-9505

📞 +509 3759-2969

📲 Réseau Positivis (WhatsApp) :

+1 954-444-7955 / +509 4327-7123

📍 Zone de disparition signalée :

Juno7 relaie cet avis de recherche dans un esprit de solidarité citoyenne et invite la inhabitants à partager largement l’data. Chaque détail peut être déterminant.

