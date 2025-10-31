Haïti sous un air humide et instable : des averses attendues ce week-end sur plusieurs départements

Le entrance quasi-stationnaire entre Cuba et le Honduras maintient une atmosphère chargée d’humidité sur les grandes Antilles. Des pluies localisées, parfois orageuses, sont prévues sur plusieurs régions du pays jusqu’à dimanche.

Le dernier bulletin météorologique publié ce vendredi après-midi annonce la persistance d’un temps humide et instable sur Haïti, conséquence d’un entrance quasi-stationnaire qui s’étend de l’est de Cuba à la partie orientale du Honduras. Ce système, associé à un creux de floor situé au sud-ouest du pays, favorise la formation d’averses de pluie sur plusieurs départements en fin de journée et en soirée.

Selon les prévisions, la journée restera globalement ensoleillée et relativement clémente, malgré une sensation de chaleur marquée. Les températures maximales varieront entre 30 et 34 °C, tandis que les minimales oscilleront entre 20 et 24 °C.

En fin d’après-midi, le ciel devrait devenir nuageux à couvert, avec des averses localisées, parfois accompagnées d’orages, notamment sur la Grand’Anse, les Nippes, l’Ouest, le Centre, l’Artibonite, le Nord et le Nord-Est.

Pour Port-au-Prince et ses environs, le temps restera globalement ensoleillé en journée. La température maximale enregistrée atteindra 32 °C, contre 23 °C en soirée. Cependant, des pluies éparses et intermittentes sont à prévoir dans plusieurs quartiers de la capitale en fin de journée et pendant la nuit.

Les météorologues annoncent également que cette tendance pourrait se prolonger durant le week-end, alors qu’une masse d’air partiellement humide continuera d’influencer les circumstances atmosphériques du pays. Des averses localisées, parfois soutenues, sont ainsi attendues samedi et dimanche sur certains départements.

Enfin, le lever et le coucher du soleil à Port-au-Prince sont prévus à 06h49 et 18h15 ce vendredi, et à 06h50 et 18h15 pour samedi. Dimanche, le soleil se lèvera à 05h50 et se couchera à 17h14.

Les autorités invitent la inhabitants à rester vigilante, notamment dans les zones à risques d’inondations et de glissements de terrain, où des averses isolées pourraient occasionner des accumulations d’eau.

