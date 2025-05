La BID suggest 243 thousands and thousands de {dollars} de subvention à Haïti pour 2025–2026

La Banque interaméricaine de développement (BID), dans un communiqué conjoint avec le gouvernement haïtien publié en marge de la visite historique de son président Ilan Goldfajn au Cap-Haïtien, a annoncé la proposition de 243 thousands and thousands de {dollars} de nouvelles ressources de subvention pour Haïti sur la période 2025–2026.

Dans le cadre de cette initiative, 140 thousands and thousands de {dollars} de projets sont déjà en préparation, incluant notamment un programme de développement de compétences pour les jeunes, visant à réduire leur vulnérabilité au recrutement par les gangs, ainsi que la réhabilitation de la salle d’urgence et du service de chirurgie de l’Hôpital Justinien.

Selon le communiqué, un projet révisé de 125 thousands and thousands de {dollars} consacré à l’eau, l’assainissement et l’hygiène dans la région du Grand Nord a également été signé durant cette visite. Ce projet permettra d’étendre l’accès à l’eau potable à plus de 130 000 ménages, tout en soutenant les prestataires de companies dans un environnement particulièrement fragile.

La BID précise par ailleurs qu’au cours des cinq dernières années, elle a mobilisé plus de 670 thousands and thousands de {dollars} en faveur d’Haïti, dont 200 thousands and thousands en 2024, pour financer des secteurs clés comme l’éducation, la santé, l’eau, l’assainissement et le soutien au secteur privé.

Cette visite, réalisée à l’initiative du gouvernement haïtien représenté par le ministre de l’Économie et des Funds Alfred Fils Métellus, a permis au président Goldfajn de réaffirmer l’engagement ferme de l’establishment envers Haïti. Il a rencontré plusieurs ministres et membres du secteur privé, et visité le Parc industriel de Caracol ainsi que d’autres projets financés par la BID.

Dans le cadre de ses rencontres, le président Goldfajn a échangé avec les autorités haïtiennes sur les projets en cours et ceux à venir, notamment ceux inscrits dans le pipeline 2025. L’objectif est de renforcer le soutien aux priorités gouvernementales en matière de santé, d’éducation, d’infrastructures et de relance économique.

Dans une déclaration relayée par la BID, Ilan Goldfajn a affirmé :

« Nous sommes engagés dans la relance d’Haïti et dans l’avenir du peuple haïtien. Nous travaillons predominant dans la predominant avec les autorités pour aligner les ressources, les investissements et la mise en œuvre sur le terrain.»

Il a également souligné l’significance de stimuler l’emploi et les revenus à travers le développement du secteur privé :

« Favoriser la création d’emplois et de revenus est essentiel pour briser le cycle de la pauvreté et de la violence. C’est pourquoi nous investissons dans l’énergie, les infrastructures et les compétences, tout en approfondissant nos partenariats avec les entreprises et les entrepreneurs haïtiens.»

À la demande du gouvernement haïtien, la BID pilote actuellement la coordination du Plan de relance et de développement à moyen terme 2025–2030, en collaboration avec l’ONU, l’Union européenne et la Banque mondiale. Ce plan repose sur trois piliers stratégiques :

1. La relance économique menée par le secteur privé ;

2. Le développement du capital humain et l’amélioration des companies de base ;

3. Le renforcement des establishments, de la justice et de la sécurité.

Le plan adopte une approche territoriale et progressive, en commençant par le Grand Nord, afin de cartographier les opportunités et obstacles, et d’aligner les investissements sur les réalités locales.

