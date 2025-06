Le MENFP condamne l’agression d’un enseignant par un agent de police lors de la fête du Drapeau au Cap-Haïtien

Dans un communiqué officiel, le ministère appelle au respect des droits des enseignants et à l’ouverture d’une enquête sur cet acte qu’il juge inacceptable.

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) a publié un communiqué de presse dans lequel il exprime sa « vive indignation » à la suite de l’agression d’un enseignant par un agent de la Police Nationale d’Haïti (PNH). L’incident s’est produit le 18 mai à la Cathédrale Notre-Dame du Cap-Haïtien, en pleine célébration de la fête du Drapeau, alors que le ministère venait d’honorer les enseignants pour leur dévouement envers la nation.

Le MENFP qualifie l’acte de « regrettable » et d’atteinte grave non seulement à la dignité de l’enseignant agressé, mais aussi à l’ensemble du corps professoral, pilier fondamental de l’éducation, du civisme et de l’avenir du pays. Le Ministère rappelle que dans un État de droit, un tel comportement est inacceptable, injustifiable et ne saurait être toléré.

Le communiqué appelle les autorités compétentes à diligenter une enquête afin de fixer les responsabilités et de sanctionner les auteurs. En cette période de forte pressure sociale et politique, le MENFP invite à un sursaut civique et collectif pour sortir Haïti de l’deadlock actuelle. Il insiste sur l’significance du respect, de la responsabilité et de la solidarité nationale.

Le ministère souligne que les enseignants, sans distinction, méritent respect, considération et traitement à la hauteur des responsabilités qu’ils assument pour le développement du pays.

Pour rappel, un agent de la Politour a giflé un professeur manifestant contre le pouvoir en place. L’altercation, filmée par des témoins, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant de vives réactions. Bien que le professeur ait riposté en giflant à son tour le policier, de nombreux internautes ont dénoncé le comportement répressif de l’agent.

