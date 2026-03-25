limites du rapport de l’ONU sur les gangs

Une lecture attentive met en évidence des angles morts persistants dans la compréhension internationale de la crise sécuritaire.







Analyse — Par Samuel Moreau







Le dernier rapport des Nations Unies consacré à Haïti décrit une réalité désormais bien documentée : l’extension du contrôle des groupes armés, notamment sur les axes routiers stratégiques et certaines voies maritimes.







Le constat est détaillé, appuyé par de nombreux exemples et des données chiffrées. Sur ce level, le doc remplit sa fonction d’statement.







Mais à mesure que la lecture progresse, une limite apparaît. Le rapport expose la violence, sans toujours en expliquer les mécanismes.

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Les faits sont nombreux, précis, parfois difficiles à lire : meurtres, enlèvements, violences sexuelles, exécutions sommaires. Cette accumulation donne la mesure de la crise. Elle ne permet pas, en revanche, d’en saisir pleinement la logique.







Les buildings qui soutiennent cette violence circuits financiers, réseaux d’approvisionnement, liens d’affect restent en arrière-plan. Elles sont évoquées, mais rarement développées.







Ce déséquilibre donne au doc une dimension descriptive forte, mais une portée analytique plus restreinte.







Autre level notable : la présentation des acteurs.







Le rapport mentionne une diversité d’intervenants groupes armés, forces de sécurité, groupes d’autodéfense, acteurs privés sans proposer de hiérarchisation claire de leur rôle.







Cette mise à plat have a tendency à uniformiser des réalités différentes. Elle complique l’identification des responsabilités et des centres de décision.

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Les données chiffrées suivent la même logique. Elles témoignent de l’ampleur de la crise, mais restent peu contextualisées.







Le rapport ne fournit pas toujours les éléments permettant de situer ces chiffres dans le temps ou dans l’espace. Les variations, les évolutions ou les spécificités territoriales apparaissent de manière fragmentée.







Sur le plan méthodologique, le doc s’appuie sur des sources variées : faits établis, témoignages, informations jugées crédibles.







Cette diversité constitue une richesse, mais elle n’est pas toujours structurée. Les niveaux de preuve ne sont pas systématiquement distingués, ce qui peut compliquer l’interprétation.







Le rapport aborde également les réponses sécuritaires mises en place ou envisagées.







Il mentionne notamment l’utilization de applied sciences de surveillance, des opérations ciblées et l’intervention d’acteurs extérieurs. Ces éléments sont décrits, mais leur efficacité n’est pas évaluée de manière détaillée.

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Le doc ne précise pas dans quelle mesure ces stratégies modifient durablement les dynamiques de violence.







Au fil de l’analyse, certaines tensions apparaissent dans la lecture internationale de la crise.







Le rapport souligne la nécessité de renforcer l’État de droit, tout en décrivant des dispositifs sécuritaires qui reposent en partie sur des logiques exceptionnelles. Cette articulation reste peu développée.







De même, le rôle de l’État haïtien est régulièrement évoqué, alors que le recours à des acteurs extérieurs et à des mécanismes non étatiques est également présenté comme central.







Cette double approche, présente dans le doc, n’est pas explicitement analysée.







La query des groupes d’autodéfense illustre également cette complexité.

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Le rapport en décrit l’émergence et les activités, sans proposer de lecture claire de leur place dans le paysage sécuritaire. Leur rôle oscille entre réponse locale à l’insécurité et facteur supplémentaire de fragmentation.







Enfin, l’analyse reste concentrée sur les manifestations visibles de la violence.







Les facteurs structurels circulation des armes, flux financiers, soutiens indirects apparaissent en filigrane, sans faire l’objet d’un examen approfondi.







Le rapport des Nations Unies apporte ainsi une documentation détaillée de la scenario sécuritaire en Haïti. Il permet de mesurer l’ampleur des violences.







Mais plusieurs éléments essentiels à la compréhension du phénomène restent partiellement traités, laissant en suspens certaines dimensions structurantes de la crise.







Samuel Moreau est analyste en intelligence stratégique, avec une experience en défense, sécurité internationale, gouvernance et gestion des crises complexes

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