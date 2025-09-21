Home » Retour de 140 soldats haïtiens formés au Mexique pour appuyer la sécurité nationale
Retour de 140 soldats haïtiens formés au Mexique pour appuyer la sécurité nationale

140 soldats haïtiens ayant suivi une formation au Mexique sont rentrés à Port-au-Prince ce samedi pour renforcer les efforts de sécurité nationale

140 soldats haïtiens sont rentrés au pays ce samedi, après avoir suivi une formation intensive au Mexique. La cérémonie d’accueil s’est déroulée à l’aéroport worldwide Toussaint Louverture, en présence de plusieurs autorités nationales et internationales. Le Président du Conseil Présidentiel de Transition (CPT), Laurent Saint-Cyr, le Conseiller-Président Leslie Voltaire, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, ainsi que des membres du Gouvernement ont assisté à cet événement. Étaient également présents l’Ambassadeur du Mexique en Haïti, José de Jesús Cisneros Chávez, le Directeur général de la Police nationale d’Haïti (PNH), André Jonas Vladimir Paraison, et des représentants des Forces Armées d’Haïti (FAd’H).

Ces soldats avaient quitté Haïti en juillet 2025 pour participer à un programme spécial de formation offert par l’armée mexicaine, dans le cadre d’un accord bilatéral entre les deux pays. L’objectif était de renforcer leurs compétences opérationnelles et stratégiques afin qu’ils puissent contribuer efficacement aux efforts de sécurisation du territoire.

Le retour de ces militaires s’inscrit dans la stratégie des autorités de transition visant à restaurer la paix et la stabilité, circumstances jugées indispensables à l’avancement des chantiers prioritaires engagés par l’État.

Le Movie « Kidnapping Inc. » de Bruno Mourral représentera Haïti aux Oscars 2026



