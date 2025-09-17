Votez pour Melchie Dumornay de nouveau en lice pour le titre de Joueuse de l’année de la Concacaf

Lauréate de la précédente édition, la star haïtienne Melchie Dumornay tentera de conserver son trophée lors du gala annuel prévu le 30 septembre 2025

L’occasion suprême du soccer de l’Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes, la Concacaf, a dévoilé le lundi 15 septembre 2025 la liste des joueuses nominées pour ses récompenses annuelles. Parmi elles determine Melchie Daëlle « Corventina » Dumornay, lauréate de la dernière édition et véritable fierté du soccer haïtien.

Pour la 10e édition du grand gala de la Concacaf, six footballeuses sont en lice pour le prix de Joueuse de l’année. Outre la milieu de terrain haïtienne, on retrouve Charlyn Corral (Mexique), Emily Fox (USA), Khadija Shaw (Jamaïque), Lindsey Heaps (USA) et Jacqueline Ovalle (Mexique).

L’internationale haïtienne s’est illustrée au plus haut niveau la saison écoulée. Élue meilleure jeune joueuse de la Women’s Champions League après avoir inscrit six buts, Dumornay a également brillé en championnat de France, terminant deuxième meilleure buteuse avec quinze réalisations et contribuant largement au sacre de l’Olympique Lyonnais.

Le public est invité à voter dès maintenant sur le website officiel de la Concacaf afin de soutenir la Grenadière. Les résultats seront dévoilés le 30 septembre 2025.

Pour participer au vote : www.concacaf.com/awards.

