Le pageant, organisé le 27 décembre 2025 au Centre culturel Brésil-Haïti, a réuni de jeunes artistes autour du pluralisme culturel et de la création contemporaine.

Le Centre culturel Brésil-Haïti a accueilli, le samedi 27 décembre 2025, une nouvelle édition de FESTISLAMUSIQUE, un pageant haïtien consacré au slam, à la musique et à la danse. L’événement a rassemblé de jeunes skills issus de différents horizons artistiques, dans une démarche axée sur la créativité, l’expression culturelle et la valorisation de la jeunesse.

Conçu comme un espace de rencontre et de diffusion artistique, FESTISLAMUSIQUE a offert une scène à des slameurs, rappeurs, chanteurs, danseurs et musiciens, ainsi qu’à de jeunes créateurs de marques et entrepreneurs culturels. L’initiative vise à favoriser l’émergence de skills souvent peu visibles, tout en encourageant les échanges entre disciplines artistiques.

L’originalité du pageant repose notamment sur la fusion entre slam, musique et danse, une approche que les organisateurs désignent sous le terme de « Slamusique ». Cette combinaison suggest une forme d’expression hybride, mêlant texte, son et mouvement, et offrant au public une expérience artistique à la fois contemporaine et engagée.

Au-delà de la efficiency scénique, FESTISLAMUSIQUE s’inscrit dans une dynamique de promotion culturelle. Dans un contexte marqué par la circulation des influences artistiques, l’événement met en avant la tradition haïtienne tout en intégrant des apports extérieurs. Cette ouverture vise à renforcer la visibilité des artistes locaux et à favoriser le dialogue entre différentes expressions culturelles.

Le message porté par le pageant souligne le potentiel créatif de la jeunesse haïtienne et la nécessité de lui offrir des espaces d’expression adaptés. Selon les initiateurs, un accompagnement artistique structuré peut contribuer à l’épanouissement personnel et professionnel de nombreux jeunes.

Le public présent a réservé un accueil favorable à cette deuxième édition. Après une première expérience jugée encourageante, l’intérêt suscité a conduit à la reconduction de l’événement, avec des views de développement. Plusieurs individuals ont exprimé le souhait de voir FESTISLAMUSIQUE s’inscrire durablement dans le calendrier culturel.

L’organisation n’a toutefois pas été exempte de difficultés, notamment en matière de financement et de soutien logistique. Le slam, encore peu soutenu par certains acteurs économiques et institutionnels, reste confronté à des contraintes structurelles. Le pageant a néanmoins pu compter sur l’appui de jeunes organisations partenaires, en particulier pour la promotion et l’encadrement.

À travers FESTISLAMUSIQUE, les organisateurs ambitionnent d’avoir un affect sturdy sur la scène culturelle haïtienne. Le projet, lié à l’initiative « Slam à l’École », pourrait évoluer vers un rendez-vous annuel en décembre, avec, à terme, des ateliers, des concert events et des conférences étendus sur plusieurs semaines.

Les organisateurs ont enfin adressé leurs remerciements aux partenaires, collaborateurs, bénévoles et au public, tout en donnant rendez-vous en 2026 pour une nouvelle édition du pageant.