Self-discipline, transparence et détermination marquent la deuxième part du processus de recrutement, a fait savoir l’establishment policière.

Jeudi 11 septembre 2025, l’École nationale de Police (ENP) a accueilli plus d’une centaine de jeunes femmes et hommes venus se soumettre aux épreuves physiques organisées par le service de recrutement de la Police nationale d’Haïti (PNH). Cette étape constitue la deuxième part du processus visant à intégrer la 35e promotion de l’establishment policière.

Après la publication des résultats de l’épreuve intellectuelle, la PNH a lancé sans délai la série de assessments physiques destinés à évaluer la situation corporelle et l’aptitude des postulants aux exigences du métier policier.

Selon une word de la PNH accompagnée d’une vidéo, l’ambiance était marquée par la motivation, la détermination et l’espoir, alors que les candidats s’échauffaient et se préparaient à démontrer leurs capacités. Pour garantir le bon déroulement de la journée, plusieurs acteurs étaient mobilisés : le service de recrutement, le workers médical et le corps des instructeurs de l’ENP, tous travaillant en synergie et avec professionnalisme, a souligné l’establishment.

La séance a débuté par une évaluation pré-médicale comprenant la mesure de la taille, la prise de rigidity artérielle et un take a look at cardiaque par jogging, permettant aux médecins de s’assurer que chaque postulant était apte à participer aux épreuves.

Sous la supervision des instructeurs, les candidats ont ensuite enchaîné une série d’exercices physiques : pompes, redressements assis, tractions à la barre fixe et aux barres parallèles, course sur la piste de l’ENP.

Ces épreuves selon la PNH, visent à mesurer la pressure, l’endurance, la souplesse et la résistance des postulants. Malgré la difficulté et l’intensité, les jeunes ont fait preuve d’une self-discipline et d’une volonté remarquables, traduisant leur engagement à intégrer la PNH et à servir le pays.

Cette deuxième part ne se résume pas à un easy take a look at physique : elle constitue une étape essentielle pour identifier les candidats capables de répondre aux exigences de la mission sécuritaire nationale. Elle s’inscrit dans un processus mené avec rigueur, transparence et objectivité, a conclu l’establishment policière.

Rappelons que la semaine dernière, la PNH a publié la liste des candidats convoqués aux épreuves physiques, ainsi qu’une liste d’attente. Environ 4 000 postulants sont concernés. Le processus se poursuit afin de retenir les plus performants pour compléter la 35e promotion de la Police nationale d’Haïti.

