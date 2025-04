Fraîchement auréolée de son exploit culinaire, Leen qualifiée d’ingrate voit son compte TikTok banni et perd des soutiens

Après son exploit culinaire pour le Guinness World Information, la cheffe Leen au cœur d’une polémique sur les réseaux sociaux.

Leen Wonderful, la cheffe haïtienne récemment célébrée pour son marathon culinaire de huit jours et douze heures sans interruption, a officialisé son retour sur scène dans une vidéo publiée le vendredi 25 avril sur ses réseaux sociaux. Pleine d’émotion, elle a remercié ses supporters et défendu son supervisor, Maxson Gustave, décrit comme un pilier depuis le début. Cependant, cette sortie a déclenché une imprecise de critiques en ligne, notamment pour l’absence de point out envers Uncle Kendji, le TikTokeur qui a pourtant largement promu sa participation au Guinness World Information.

Cependant, cette prise de parole n’a pas fait l’unanimité. De nombreux internautes ont reproché à la cheffe de n’avoir pas mentionné Uncle Kendji, un tiktokeur influent qui avait pourtant largement promu son défi avant et pendant le déroulement du concours Guinness World Information. Sur les réseaux sociaux, Leen Wonderful est traitée d’ingrate, certains allant jusqu’à proférer des propos virulents à son encontre.

La scenario s’est envenimée lorsque son compte TikTok a été banni de la plateforme, conséquence possible d’une série de signalements orchestrés par des internautes mécontents. Certains ont également choisi de se désabonner massivement de ses pages sociales.

À rappeler que Leen Wonderful a récemment réalisé un exploit remarquable qui pourrait bien marquer l’histoire de la gastronomie mondiale. Du 7 au 15 avril 2025, pendant huit jours et huit nuits, la cheffe a cuisiné sans relâche dans son restaurant Anba le Pont à Saint-Denis, en France. Elle a enchaîné les plats emblématiques de la delicacies haïtienne sous les yeux admiratifs de la communauté haïtienne et de nombreux curieux. Le trottoir du restaurant s’était transformé pour l’event en un véritable espace de fête et de solidarité. Diri djondjon, akasan, bannann peze, soup joumou, bouillon, griot, mayi moulen : autant de spécialités qui ont émerveillé les papilles des convives et célébré la richesse de la gastronomie haïtienne.

Après ce marathon culinaire inédit de 8 jours et 12 heures, Leen Wonderful est désormais en attente de l’évaluation officielle des responsables du Guinness World Records pour la affirmation de son exploit.

