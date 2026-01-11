L’ancien Premier ministre haïtien Jean Henry Céant a adressé, le 11 janvier 2026, une lettre à l’évêque Pierre André Dumas. Il y exprime ses réserves sur l’initiative de médiation politique lancée par l’Église catholique.

Cette démarche intervient à moins d’un mois du 7 février 2026, date marquant la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition. Plusieurs acteurs cherchent actuellement à éviter un vide institutionnel après cette échéance.

Dans sa correspondance, Jean Henry Céant indique avoir été surpris par la proposition de médiation portée par l’évêque de l’Anse-à-Veau et de Miragoâne. Il estime que cette initiative soulève des interrogations sur les circumstances de neutralité nécessaires à un dialogue nationwide crédible.

Des réserves sur la neutralité du médiateur

L’ancien chef du gouvernement rappelle un précédent datant de mars 2024. À cette période, l’évêque Pierre André Dumas avait cosigné un doc lié à la state of affairs de personnalités haïtiennes sanctionnées à l’worldwide.

Selon Jean Henry Céant, cet épisode fragilise la notion d’impartialité attendue d’un médiateur. Il considère que ce contexte complique l’acceptation d’un rôle de facilitateur politique.

Tout en reconnaissant l’significance d’un dialogue nationwide, l’ancien Premier ministre insiste sur la nécessité de garanties claires. Il évoque notamment la neutralité, la collégialité et la distance vis-à-vis des engagements politiques antérieurs.

Jean Henry Céant appelle enfin les membres du Conseil présidentiel de transition à examiner cette proposition avec discernement. Il invite également l’Église catholique à privilégier un rôle pastoral et spirituel dans cette part smart de la transition.

Cette prise de place s’ajoute aux nombreuses réactions suscitées par les discussions en cours sur l’avenir institutionnel du pays à l’approche du 7 février.

À lire aussi: Haïti : les discussions sur la transition se poursuivent à l’approche du 7 février