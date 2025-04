La BRH publie une circulaire prévoyant de nouvelles facilités de crédit en soutien au secteur touristique

La BRH publie une circulaire destinée aux establishments financières de crédit, prévoyant de nouvelles facilités de crédit en soutien au secteur touristique

La Banque de la République d’Haïti (BRH) vient d’annoncer la mise en place d’un dispositif de soutien revisité et élargi au secteur touristique à travers la circulaire 130. Cette initiative vise à revitaliser le secteur touristique en Haïti grâce à des facilités de crédit étendues. Elle intervient à un second essential, alors que le secteur proceed de faire face aux défis économiques engendrés par des circumstances conjoncturelles difficiles.

Les entreprises actives dans l’hôtellerie, la restauration, le transport touristique ou l’événementiel pourront accéder, through les banques, les establishments de microfinance, les coopératives ou les sociétés de crédit-bail, à des prêts restructurés et à des financements à taux préférentiels sur une période de dix ans, selon la BRH. Ces mesures visent à accompagner l’offre touristique, protéger les investissements réalisés et appuyer la relance de l’économie nationale une fois les circumstances de sécurité rétablies pour permettre le bon fonctionnement des entreprises.

La circulaire, qui s’applique aux banques, sociétés financières de développement, establishments de microfinance, coopératives d’épargne et de crédit, et sociétés de crédit-bail, vise à alléger les circumstances de financement pour les entreprises touristiques. C’est en reconnaissance de l’significance du secteur pour la stability courante d’Haïti que la BRH a introduit ces mesures incitatives pour maintenir et développer les infrastructures touristiques.

Parmi les principales inclinations, la banque centrale autorise la restructuration des prêts existants, accompagnée d’une provision spécifique, et l’exemption de réserves obligatoires. En outre, elle suggest un mécanisme de refinancement attractif, permettant aux establishments financières d’accorder des prêts à des taux d’intérêt préférentiels aux entreprises du secteur. Les prêts aux sous-secteurs tels que l’hôtellerie, la restauration et le transport touristique peuvent désormais bénéficier d’une avance de la BRH avec un taux d’intérêt annuel compris entre 0,5 % et 1 %.

Le mécanisme de refinancement s’étend sur une période de dix ans, offrant aux establishments financières une fenêtre substantielle pour soutenir le secteur. Les prêts accordés pourront atteindre jusqu’à quatre tens of millions de {dollars} pour l’hôtellerie et deux tens of millions pour d’autres sous-secteurs, assurant ainsi un soutien financier significatif.

Les establishments financières doivent cependant se conformer aux normes prudentielles en vigueur et soumettre des rapports trimestriels détaillés pour continuer à bénéficier de ces facilités. En cas de non-respect des inclinations, elles s’exposent à des pénalités sévères.

