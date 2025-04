À l’initiative du MSPP, cette activité tenue à l’hôtel El Rancho a permis au Programme Nationwide de Cantines Scolaires d’exposer les produits locaux utilisés dans les repas des écoliers.

Le Programme Nationwide de Cantines Scolaires (PNCS) a activement pris half, le dimanche 13 avril 2025, à la grande foire de clôture de la Semaine Nationale de Santé. Organisée par le Ministère de la Santé Publique et de la Inhabitants (MSPP), cette activité s’inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la santé et s’est tenue à l’hôtel El Rancho, à Pétion-Ville, à l’initiative du ministre de la Santé, Dr Bertrand Sinal.

Une première dans l’histoire du MSPP, cette grande foire sanitaire a rassemblé de nombreuses establishments œuvrant pour le bien-être de la inhabitants haïtienne, dont le PNCS, qui a mis en valeur le rôle essentiel de l’alimentation dans la santé des enfants.

Sur les tables décorées avec soin, le public a pu découvrir et apprécier les produits locaux que le PNCS utilise dans ses repas distribués quotidiennement dans les écoles publiques du pays. Une opportunité pour les dad and mom et visiteurs de mieux connaître les aliments que consomment leurs enfants en milieu scolaire.

Le directeur du PNCS, Me Kevenot Dorvil, présent à l’événement, a souligné la nécessité de proposer aux élèves des repas de qualité, riches en vitamines et préparés avec des produits du terroir. « La présence du PNCS à cette foire vise à soutenir cette initiative et à mettre en avant notre travail dans la vitamin des enfants », a-t-il déclaré.

Il a également réaffirmé son engagement à poursuivre cette mission, avec l’appui des partenaires institutionnels et financiers. L’objectif reste inchangé : garantir un plat chaud quotidien aux écoliers, encourager la consommation des produits locaux et promouvoir une alimentation scolaire équilibrée pour favoriser la santé et la réussite scolaire des enfants.

« Sak vid pa kanpe! Les enfants doivent bien manger à l’école pour rester en bonne santé et bien apprendre », a conclu Me Dorvil, reprenant un proverbe qui résume bien la mission du PNCS.

