Devant l’Assemblée générale des Nations Unies, le coordonnateur et président du Conseil présidentiel de transition (CPT), Laurent Saint-Cyr, qui prend actuellement half à la 80e Assemblée générale des Nations Unies, a pris la parole ce jeudi 25 septembre pour évoquer la thématique débattue, les problèmes auxquels le monde fait face actuellement et la scenario de son pays. Selon lui, en Haïti, « se joue une tragédie humaine, l’une des plus graves de notre hémisphère ».

Son intervention, parfois sur une tonalité alarmiste, a mis l’accent sur l’urgence de restaurer la paix et la sécurité en Haïti, alors que le pays traverse l’une des crises les plus graves de son histoire contemporaine. « Chaque jour, des vies innocentes s’éteignent sous les balles, le feu, la peur. Des quartiers entiers disparaissent, forçant plus d’un million de personnes à l’exil intérieur et réduisant à néant souvenirs, investissements et infrastructures. Des milliers d’enfants sont privés de leur droit fondamental à l’éducation ; des milliers de jeunes sont condamnés au désespoir. Des centaines de filles et de femmes violées portent à jamais, dans leur chair et dans leur âme, les stigmates de la violence », a-t-il détaillé.

« Haïti veut la paix. Haïti attend la paix. Haïti a droit à la paix. »

Après avoir dressé un tableau alarmant de la scenario sécuritaire et humanitaire, dès les premières lignes de son allocution, le président du CPT a insisté sur la priorité absolue de son peuple : la paix. « La paix est aujourd’hui le besoin le plus pressing du peuple haïtien », a-t-il affirmé, en rappelant que la inhabitants, malgré les épreuves, revendique trois promesses universelles : le développement, le respect de la dignité humaine et la paix.

Le coordonnateur du CPT a averti la communauté internationale que « le silence ou l’inaction n’est pas une possibility ». Selon lui, seule une mobilisation rapide et coordonnée permettra de sauver des vies et de redonner espoir à la jeunesse haïtienne. Mettant en garde contre les demi-mesures, Laurent Saint-Cyr a appelé à la mise en place d’une drive robuste, disposant d’un mandat clair et de moyens matériels, logistiques et financiers adéquats pour faire face aux gangs. « Chaque minute perdue se traduit en vies humaines sacrifiées et en recul de la démocratie », a-t-il martelé.

Dans son discours, il a rendu hommage aux policiers haïtiens et aux soldats étrangers, notamment kenyans, tombés dans la lutte contre les groupes criminels. « Hommage à ces héros, haïtiens et kenyans, qui ont payé de leur vie leur engagement pour le rétablissement de la paix et de la sécurité en Haïti », a-t-il déclaré. Toutefois, il a reconnu que l’effectif actuel de la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS) est insuffisant, avec seulement un millier de membres déployés sur les 2 500 initialement promis.

« La complexité de la crise haïtienne ne doit pas servir de prétexte à des plaidoyers sans fin, à des négociations interminables ou à des blocages dictés par des considérations géopolitiques. Chaque jour d’indécision profite aux groupes criminels. L’urgence commande d’être proactifs, de s’élever au-dessus des divisions pour agir ensemble, au service des valeurs qui nous rassemblent : la paix et la dignité humaine. Haïti accueillerait avec intérêt l’organisation d’une rencontre de haut niveau, afin d’aplanir les obstacles et d’avancer concrètement », a-t-il indiqué.

Laurent Saint-Cyr a également alerté sur le caractère régional de la crise haïtienne : « Haïti se trouve à l’épicentre d’une menace régionale inédite », a-t-il souligné, évoquant les réseaux criminels lourdement armés qui cherchent à déstabiliser non seulement Haïti mais toute la région. Il a insisté sur l’significance de coopérations renforcées, de contrôles douaniers rigoureux et du partage de renseignements pour stopper le flux d’armes, de drogues et de financements qui alimentent les gangs.

Le président du CPT a déclaré que le peuple haïtien doit pouvoir choisir ses dirigeants. L’État, ajoute-t-il, veut organiser des élections crédibles. « Notre plus grand impediment demeure le rétablissement de la sécurité. L’appel pressing et solennel que nous venons, une fois de plus, de lancer pour résoudre la crise sécuritaire en Haïti ne doit pas rester lettre morte, ni se perdre dans des discours ou des promesses non tenues », a-t-il avancé.

« En dépit des multiples défis liés à la crise sécuritaire, le processus électoral, pour lequel le CPT et le gouvernement font preuve d’une volonté politique réelle, connaît des avancées significatives. Le Conseil électoral provisoire a déjà identifié plus de 85 % des centres de vote, mobilisé plus de 70 % du personnel électoral, et un financement nationwide de 65 thousands and thousands de {dollars} est garanti », a-t-il poursuivi.

Celui qui guarantee les fonctions de président du Conseil présidentiel de transition d’Haïti a conclu en affirmant que « Haïti n’est pas un territoire livré aux criminels armés, mais une nation debout, composée de familles dignes et résilientes, qui, chaque jour, malgré les pires épreuves, luttent pour un avenir meilleur ».

