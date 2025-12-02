Le CPT reçoit une délégation de l’OEA pour discuter de stabilité et d’élections en Haïti

Le Conseil Présidentiel de Transition a reçu une délégation de l’OEA pour discuter de sécurité, de gouvernance et de préparation des prochaines élections.

Le Conseil Présidentiel de Transition (CPT) a reçu ce mardi 2 décembre 2025, à la Villa d’Accueil, une délégation officielle conduite par le Secrétaire général de l’OEA, M. Albert Ramdin.

Les échanges ont porté sur les défis de gouvernance et de sécurité, jugés indispensables pour l’organisation des prochaines élections. La délégation a sollicité les factors de vue des responsables haïtiens sur la « feuille de route » à suivre pour consolider la paix et la stabilité, avec l’appui de la communauté régionale et internationale. Les discussions ont également porté sur l’échéance du mandat du CPT, prévue le 7 février 2026.

Accompagné de sa conseillère et cheffe de cupboard, Mme Xaviera Jessurun, de l’Ambassadeur d’Haïti auprès de l’OEA, M. Jean Josué Dahomey Pierre, du représentant spécial de l’OEA en Haïti, M. Cristobal Dupouy, et de la directrice du Département d’Accès aux Droits de l’Organisation, Mme Betilde Muñoz-Pogossian, M. Ramdin a mis l’accent sur la nécessité de restaurer la sécurité nationale pour permettre la tenue des élections.

Dans le cadre de sa mission, la délégation de l’OEA rencontrera également le Conseil Électoral Provisoire (CEP), le chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), M. Carlos Ruiz Massieu, ainsi que plusieurs représentants de la société civile, afin de faciliter la mise en œuvre de la feuille de route pour la stabilité du pays.

