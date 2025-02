Météo Haïti : les prévisions pour ce mardi 3 décembre 2024

Voici les prévisions météorologiques pour Haïti, Port-au-Prince et d’autres villes du pays.

L’Unité Hydrométéorologique d’Haïti (UHM) informe que le entrance froid situé au niveau de Cuba et un petit creux de floor au nord de l’île d’Haïti caractérisent le temps sur une grande partie du centre des Grandes Antilles depuis le lundi 2 décembre 2024. Des averses de pluie restent possibles dans certaines régions d’Haïti, notamment dans le Sud, la Grand-Anse et le Centre, en après-midi et en soirée.

Prévisions pour Haïti

Le temps sera partiellement nuageux durant la journée, avec une légère sensation de chaleur, suivie d’une légère baisse de température en soirée. Les températures maximales varieront entre 30 et 34 degrés Celsius, tandis que les minimales se situeront entre 20 et 24 degrés Celsius. En fin d’après-midi et en soirée, le ciel sera nuageux et des averses de pluie, de faibles à modérées, voire parfois fortes, sont attendues sur le Grand Sud. Ces averses pourraient se propager de manière plus faible à modérée sur certaines zones du Grand Nord en fin de journée et en soirée.

Prévisions météo pour Port-au-Prince et ses environs

Le ciel sera partiellement nuageux durant la journée, avec une légère sensation de chaleur, suivie d’une baisse de température en soirée. Les températures maximales atteindront 34 degrés Celsius, et les minimales seront autour de 24 degrés Celsius. Des averses de pluie sont possibles en soirée sur certains quartiers de la capitale.

