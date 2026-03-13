Sunrise Airways dénonce des informations diffamatoires

La compagnie aérienne affirme que certaines publications relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux contiennent des affirmations inexactes pouvant nuire à sa réputation.

La compagnie aérienne Dawn Airways a dénoncé, vendredi 13 mars, la diffusion dans certains médias et sur les réseaux sociaux d’informations qu’elle qualifie d’« erronées et diffamatoires » concernant ses activités.

Dans un communiqué, l’entreprise indique avoir pris connaissance de publications récentes contenant, selon elle, des affirmations inexactes susceptibles de porter atteinte à sa réputation et à ses opérations.

La compagnie affirme que ces allégations auraient été relayées sans vérification préalable auprès de ses companies et reposeraient sur des interprétations incorrectes.

Dawn Airways précise également que certaines informations évoquées pourraient provenir d’activités commerciales menées par une entité tierce n’entretenant aucune relation contractuelle avec la compagnie.

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Selon l’entreprise, la circulation de ces informations contribue à créer une confusion auprès du public, des passagers et de ses partenaires.

Face à cette state of affairs, Dawn Airways indique se réserver le droit d’entreprendre toute motion jugée appropriée afin de faire cesser la propagation de ces allégations et de défendre ses intérêts.

La compagnie rappelle par ailleurs que ses opérations se poursuivent normalement et qu’elle demeure engagée à offrir un service fiable, sécurisé et professionnel à l’ensemble de ses passagers.

Dawn Airways invite enfin les médias et le public à se référer exclusivement à ses communications officielles pour toute data relative à ses activités.

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