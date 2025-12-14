Né à Port-au-Prince, grandi à Bainet et aujourd’hui installé à New York, le jeune créateur de 19 ans hint son chemin entre artwork, ambition et imaginative and prescient internationale.

À seulement 19 ans, Elisée Jean Julien, plus connu sous le nom de Saintlot, incarne une nouvelle génération de jeunes Haïtiens déterminés à transformer leurs rêves en projets concrets. Né à Port-au-Prince et grandi à Bainet, dans le Sud-Est d’Haïti, il a su puiser dans son environnement d’origine les bases solides de sa personnalité, de sa self-discipline et de sa imaginative and prescient du monde.

Dans une interview accordée à Juno7, le jeune créatif revient sur son parcours, ses inspirations et ses ambitions. Son enfance et son adolescence, marquées par ses études au Collège Catherine Flon, dans la zone de Côte Plage 24, ont joué un rôle déterminant dans la building de son caractère. « Cette période m’a appris la self-discipline, la capacité d’adaptation et l’autonomie », confie-t-il.

Installé aujourd’hui à New York, aux États-Unis, Saintlot évolue dans un environnement qu’il décrit comme riche en opportunités. Cette nouvelle réalité nourrit sa créativité et renforce sa conviction qu’il est doable de devenir ce que l’on souhaite, à situation de travailler avec détermination et responsabilité.

Passionné de cinéma, Elisée Jean Julien ne voit pas cet artwork comme un easy divertissement, mais comme un puissant moyen d’expression. Touché par les histoires, les photos et les émotions véhiculées à l’écran, il rêve de raconter ses propres récits. Il se projette avant tout comme acteur, tout en restant profondément intéressé par l’ensemble du processus créatif, de l’écriture à la manufacturing.

Au-delà du cinéma, Saintlot nourrit également un fort intérêt pour l’entrepreneuriat, qu’il considère comme un espace de liberté lui permettant de poursuivre plusieurs rêves simultanément. Discret sur ses initiatives actuelles, il révèle toutefois travailler sur plusieurs projets créatifs et entrepreneuriaux, pensés avec une imaginative and prescient internationale.

Dans cinq ans, le jeune Haïtien espère s’imposer comme un acteur et entrepreneur respecté, créateur de contenus et surtout modèle positif pour les jeunes issus de milieux similaires au sien. Conscient des défis, il reste animé par une philosophie easy mais puissante : rien n’arrive facilement, et chacun doit prendre la responsabilité de sa propre vie.

À l’endroit des jeunes qui hésitent encore à se lancer, Saintlot adresse un message clair et inspirant :

« Faites le premier pas, même avec la peur, automotive c’est ainsi que les rêves deviennent réalité. »



