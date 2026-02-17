Haïti – Taux de référence BRH: mardi 17 février 2026

La Banque de la République d’Haïti (BRH) fixe le taux de référence du jour à 130,82 gourdes pour un greenback américain (USD).

La BRH établit ce taux à partir des transactions et opérations d’achat de devises enregistrées la veille sur le marché des modifications. Il sert de référence officielle aux establishments financières et aux acteurs économiques en Haïti.

La Banque centrale publie ce taux chaque jour et le met à disposition sur ses canaux officiels.

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