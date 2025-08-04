Home » Le taux de référence calculé par la BRH pour ce lundi 4 Août 2025 est de 130,85 HTG pour 1 USD
Haiti News

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce lundi 4 Août 2025 est de 130,85 HTG pour 1 USD

by admin

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce lundi 4 Août 2025 est de 130,85  gourdes pour un greenback américain.

Ce taux de référence, précise la Banque de la République d’Haïti (BRH), est calculé en fonction des transactions et opérations d’achat de {dollars} effectuées la veille sur le marché des modifications.

Ce taux de référence est toujours disponible sur le web site de la BRH, et sur le compte X (Twitter) @BRHhaiti_.

En savoir plus:

Laurent Saint-Cyr plaide pour un engagement accru du secteur privé en faveur d’une Haïti plus sûre et prospère



Source link

0 comment
0
FacebookTwitterPinterestEmail

Related Articles

Haiti leader says country is at war with...

« La paix est aujourd’hui l’urgence absolue du...

Royal Caribbean pauses visits to Haiti’s Labadee port...

Retour de 140 soldats haïtiens formés au Mexique...

Sounds of Little Haiti marks 10 years with...

Votez pour Melchie Dumornay de nouveau en lice...

Clinton warns Haiti of imminent U.S. military action,...

Plus d’une centaine de candidats ont déjà participé...

Solino residents return home after months of displacement...

Le Coordonnateur des secours d’urgence de l’ONU en...

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

@2022 - Radio Mega, LLC. - All Right Reserved. Site/Apps Managed by 1804Web