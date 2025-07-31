Un outil stratégique pour renforcer l’efficacité, la transparence et l’éthique dans l’administration des établissements scolaires secondaires

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) a franchi une nouvelle étape dans sa quête d’un système éducatif plus performant. Lors d’une cérémonie officielle tenue le mercredi 30 juillet 2025 à l’Hôtel Montana, les autorités éducatives ont présenté un tout nouveau manuel de gestion destiné aux directeurs des lycées publics du pays.

Conçu comme un véritable information opérationnel, ce doc vise à accompagner les directeurs d’établissements dans l’exercice de leurs fonctions administratives, pédagogiques et relationnelles. Il suggest des lignes directrices claires pour renforcer l’efficacité et l’éthique dans la gestion des lycées à travers le pays. Plusieurs directeurs de lycées ont répondu à l’invitation du ministère et ont pris half à une session d’appropriation animée par des cadres du MENFP.

Le ministre Augustin Antoine a souligné l’significance de ce manuel dans le processus de réforme proceed du système éducatif nationwide. « Ce information s’inscrit dans une démarche de renforcement institutionnel, tant au niveau des instructions départementales d’éducation que des établissements secondaires. Il vise à structurer les pratiques, améliorer la qualité de la gouvernance et soutenir l’ensemble des acteurs dans leur mission éducative », a-t-il déclaré.

Pour les responsables du MENFP, ce manuel ne se limite pas à une easy compilation de procédures. Il est perçu comme un outil stratégique pour harmoniser les pratiques, instaurer une tradition de efficiency et promouvoir des comportements professionnels exemplaires.

Louisseul Étienne France, directeur départemental d’éducation de l’Ouest, a quant à lui salué la portée du doc. « Ce manuel actualisé est à la fois un information administratif, un référentiel pédagogique et un code d’éthique. Il constitue désormais la pierre angulaire de l’motion éducative dans nos lycées », a-t-il affirmé devant les directeurs présents.

Il a également précisé que ce nouvel outil permettra une gestion plus rigoureuse et transparente, tout en favorisant l’émergence d’une tradition de responsabilisation.



