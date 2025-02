Une opportunité mondiale pour promouvoir le management féminin

La Communauté mondiale pour le management des femmes (International Group for Girls’s Management, GCWL) a annoncé que Me Winnie Hugot Gabriel, avocate, journaliste et auteure, a été sélectionnée parmi les 46 membres inauguraux. Lancée par l’Institute of Worldwide Schooling (IIE), cette initiative novatrice, distinctive en son style, vise à promouvoir l’avancement et le maintien des femmes dans des postes de management professionnel à travers le monde, en vue de créer de meilleures sociétés.

Dans le cadre de sa sélection au GCWL, Me Gabriel bénéficiera de ressources et d’opportunités destinées à soutenir des activités visant à développer les compétences en management au revenue d’autres jeunes femmes en Haïti. « Être sélectionnée pour le GCWL est un honneur immense et une opportunité distinctive de représenter Haïti sur une scène internationale. À travers cette plateforme mondiale, je m’have interaction à amplifier la voix des femmes haïtiennes et à inspirer une nouvelle génération de femmes leaders capables de contribuer au développement du pays et de faire la différence dans les sphères décisionnelles », a déclaré Me Gabriel, fière de rejoindre ce réseau mondial au terme d’un processus de sélection très rigoureux.

L’IIE, à l’avant-garde de l’éducation et des échanges internationaux, a fait cette annonce ce mercredi 20 novembre 2024, en ligne. La cohorte inaugurale de GCWL réunit des femmes brokers de changement points de 30 pays, des leaders émergentes et établies provenant de divers secteurs professionnels. « Face aux prévisions des Nations unies et du Discussion board économique mondial, qui estiment que la parité hommes-femmes sur le marché du travail ne sera pas atteinte avant 150 ans, le GCWL constitue une étape cruciale pour réduire l’écart de management à l’échelle mondiale. Ce réseau sans précédent fournira les ressources et opportunités nécessaires au développement des compétences, permettant aux femmes d’accéder à des postes de management et de s’y épanouir partout dans le monde », a précisé l’équipe de l’IIE.

Récipiendaire de la prestigieuse bourse Fulbright du Département d’État américain en 2018, l’un des programmes phares d’échange worldwide gérés par l’Institute of International Education (IIE), Me Winnie Hugot Gabriel est titulaire d’un grasp en droit obtenu à l’Université de Maryland Francis King Carey College of Regulation. Journaliste pour le quotidien Le Nouvelliste, elle est également un haut cadre de l’administration publique haïtienne, experte adjointe en lutte contre la corruption pour Haïti. Elle participe au suivi des conventions anti-corruption signées et ratifiées par le pays et s’investit dans la lutte contre les crimes économiques et financiers.

À travers l’affiliation « AJI AYITI », qu’elle a cofondée, ainsi que ses portraits de femmes publiés en une de Le Nouvelliste, elle utilise sa voix pour sensibiliser contre la violence faite aux femmes et aux filles, et pour susciter la réflexion et le débat sur l’autonomisation sociale, culturelle, économique et politique des femmes. Son travail contribue également à la building d’une société plus juste pour toutes.

À lire aussi :

Médecins Sans Frontières droop ses activités à Port-au-Prince en raison de menaces