Wendelson Previlus appelle à “changer le cours de l’économie” haïtienne à travers l’innovation, la numérisation et le capital humain.

Dans un contexte de crise politique, économique et sociale persistante, l’auteur Wendelson Previlus suggest une réflexion audacieuse sur l’avenir économique d’Haïti. Dans son ouvrage “Changer le cours de l’économie”, il invite les citoyens, les entrepreneurs et les décideurs à repenser le modèle de développement du pays, en misant sur l’innovation, la numérisation et la valorisation du capital humain.

“Après des années d’instabilité et de crises systémiques, le modèle économique haïtien a clairement montré ses limites”, explique Previlus à la rédaction de Juno7. Selon lui, la pauvreté, le chômage et la perte de confiance collective ne sont pas des fatalités, mais les conséquences d’un système dépassé. “Il devient pressing de réinventer notre manière de penser l’économie, de sortir des modèles importés pour construire une approche adaptée à notre tradition et à notre potentiel”, insiste-t-il.

Pour l’auteur, le message central de son ouvrage est clair : Haïti peut changer le cours de son économie en misant sur ses propres forces. “Le développement ne viendra pas de l’extérieur, mais de notre capacité à innover, collaborer et valoriser nos ressources”, affirme-t-il. Il plaide pour une économie inclusive et numérique, qui redonne du pouvoir aux citoyens, crée des opportunités pour les jeunes et les femmes, et repose sur la transparence et la confiance.

Interrogé sur les principaux freins au développement économique du pays, Previlus identifie quatre obstacles majeurs : la gouvernance, la mentalité, les infrastructures et le manque d’inclusion. “Nous souffrons d’un manque de continuité institutionnelle, d’une mentalité fataliste, d’infrastructures déficientes et d’une marginalisation des jeunes et des femmes. Mais ces freins ne sont pas insurmontables”, soutient-il.

Dans son ouvrage, l’auteur ne se contente pas d’un constat critique : il suggest des pistes concrètes. Parmi elles, deux leviers majeurs retiennent l’consideration. D’abord, la transformation numérique, qui selon lui doit devenir le moteur de l’inclusion économique. “Digitaliser les providers publics et financiers, encourager les improvements locales et donner à tous un accès à la formation et à l’data, c’est la clé pour moderniser notre économie”, explique-t-il.

Ensuite, l’investissement dans le capital humain. “Haïti doit investir dans les gens avant tout. Former un jeune aujourd’hui, c’est bâtir la stabilité et la croissance de demain”, soutient Previlus, convaincu que la véritable richesse du pays réside dans ses abilities.

L’auteur accorde une place centrale aux jeunes et aux entrepreneurs, qu’il considère comme les moteurs du changement. “Ils représentent la plus grande drive d’innovation et d’énergie du pays. Chaque projet, chaque idée locale est une réponse à un défi nationwide”, souligne-t-il.

Quant à ce qu’il espère que les lecteurs retiendront de son livre, Previlus répond avec humilité et conviction : “Le changement est potential, mais il begin par soi-même. L’économie n’est pas réservée aux specialists, c’est une responsabilité collective.”

Malgré qu’il n’ait pas de nouveau livre en préparation, Wendelson Previlus poursuit ses recherches sur la numérisation, l’innovation et l’éducation financière. Il collabore actuellement avec des institutions locales et internationales pour étudier l’influence des applied sciences sur l’accès au crédit, l’entrepreneuriat et la réduction de la pauvreté.

Une invitation vous est lancée pour la vente-signature du livre “Changer le cours de l’économie” de Wendelson Previlus, un ouvrage qui suggest des pistes concrètes pour repenser le modèle économique haïtien. L’événement aura lieu le 14 novembre 2025 à partir de 16h30 au restaurant Aioli, situé au 39, rue Métellus, Pétion-Ville. Venez échanger, apprendre et repartir avec votre exemplaire dédicacé du livre, disponible au prix de 2 700 HTG / 20 {dollars}.

