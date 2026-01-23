Le CPT confirme le renvoi du gouvernement Fils-Aimé

Les conseillers-présidents Edgard Leblanc Fils et Leslie Voltaire confirment le renvoi du gouvernement Alix Didier Fils-Aimé

Ce vendredi, les conseillers-présidents du Conseil présidentiel de transition (CPT), Leslie Voltaire et Edgard Leblanc Fils, ont confirmé leur décision de renvoyer le gouvernement du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Ils se sont exprimés lors d’une conférence de presse conjointe.

Selon Leslie Voltaire, le gouvernement sortant n’a utilisé que 35 % des moyens disponibles pour lutter contre l’insécurité. Pour cette raison, a-t-il expliqué, la majorité des membres du CPT a voté en faveur du départ du Premier ministre.

Il a également dénoncé les réactions de la communauté internationale. « Je suis indigné de voir des acteurs internationaux tenter de décider de l’avenir du Premier ministre. Ce n’est pas eux qui l’ont choisi et ce n’est pas à eux de décider s’il doit partir », a déclaré Leslie Voltaire.

Par ailleurs, il a assuré que le CPT ne cédera pas aux pressions extérieures. Selon lui, le Conseil poursuivra ses actions afin de protéger la inhabitants et de répondre à la crise sécuritaire.

De son côté, Edgard Leblanc Fils a indiqué que la décision de renvoi repose sur les articles 11 et 22 du décret instituant le CPT. Il a précisé que le processus prévoit la formation d’un nouveau gouvernement, dirigé par un membre de l’équipe sortante.

Selon lui, ce nouveau cupboard disposera d’un délai de 30 jours pour travailler avec les forces vives de la nation. L’objectif, a-t-il ajouté, consiste à dégager une resolution à la crise nationale.

Enfin, Edgard Leblanc Fils a annoncé que la résolution sera rendue publique ce vendredi par le biais de la presse nationale. « Nous agissons dans l’intérêt du peuple. La communauté internationale doit prendre acte de la décision du Conseil présidentiel de transition », a-t-il conclu.

