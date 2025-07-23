Plus de vingt policiers haïtiens ont suivi une formation spécialisée grâce à l’appui conjoint de la France et de l’OEA.

La France proceed de soutenir les forces de sécurité haïtiennes dans leur fight contre le crime organisé. Du 14 au 19 juillet, l’ambassade de France en Haïti a organisé, en partenariat avec l’Organisation des États Américains (OEA), une session de formation spécialisée au revenue de la Police Nationale d’Haïti (PNH).

Cette formation ciblait des brokers du Bureau des Affaires Financières et Économiques (BAFE) et du Bureau de Lutte contre le Trafic de Stupéfiants (BLTS). Elle a été animée par un knowledgeable français de la Path de la Coopération Internationale de Sécurité (DCIS), qui a partagé des methods d’enquête et d’intervention utilisées dans les opérations de police judiciaire.

Plus d’une vingtaine d’brokers ont ainsi été initiés aux méthodes modernes d’investigation. Une séance pratique portant sur l’utilisation du matériel récemment fourni par la France à la PNH est venue renforcer cette formation.

« La France demeure fermement engagée aux côtés de la PNH dans la lutte contre les gangs criminels, le trafic de stupéfiants et la corruption », a rappelé l’ambassade dans une observe officielle.

Ce nouveau geste de coopération s’ajoute aux nombreux appuis methods et logistiques que la France fournit depuis plusieurs années dans le cadre de sa politique de soutien à la sécurité et à la stabilité en Haïti.

