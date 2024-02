Le ministre des Affaires Etrangères Jean Victor Généus en quête de assist, aux côtés de Blinken à la réunion du G20, pour le déploiement de la mission MMS.

Le Ministère des Affaires Etrangères, dans un communiqué de presse, a informé qu’une délégation conduite par le ministre des Affaires Etrangères et des Cultes, Jean Victor GENEUS, a participé ce jeudi 22 février 2024, à une réunion spéciale sur Haïti avec les différents chanceliers et cooks de délégation de plus d’une vingtaine de pays membres du G20, à Rio de Janeiro au Brésil.

Selon le MAE, cette réunion a eu lieu, en marge de la rencontre des Ministres des Affaires Etrangères du G20, sur demande expresse du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et a été présidée par le Secrétaire d’Etat Antony BLINKEN et la Sous-secrétaire aux Relations Extérieures du Brésil, Gisela Maria PADOVAN. Elle avait pour however de rechercher des helps pour la Mission Multilatérale d’Appui à la Sécurité (MMAS) en Haïti dont l’envoi a été décidé le 2 octobre 2023 à travers la Résolution 2699(2023) du Conseil de Sécurité de l’ONU.

Dans ses remarques publiées par le département d’Etat, M. Blinken a fait savoir que « l’un des défis les plus urgents auxquels nous sommes confrontés en tant que communauté internationale est celui d’Haïti. » Et dans le soucis de montrer l’urgence qu’il y a de constituer cette mission il avance « rien qu’en janvier, plus de 1 100 personnes ont été tuées, blessées ou enlevées dans le pays. Les gangs contrôlent désormais 80 % de la capitale, Port-au-Prince. Les groupes armés ont recours aux agressions sexuelles et aux viols pour terroriser la inhabitants. »

Les différents intervenants ont tous reconnu l’urgence du déploiement de la MMS, vu la détérioration de la state of affairs sécuritaire. Ils ont convenu de la nécessité de l’envoi d’une Power robuste et dissuasive, succesful de combattre efficacement les gangs. Ils ont confirmé un engagement fort envers Haïti et précisé concrètement en quoi consisteront leurs participations qui seront, pour l’essentiel, en personnels, équipements, formation et contributions financières, peut-on lire dans ce communiqué du MAE.

Pour sa half, le secrétaire d’Etat a renchéri : « Nous devons faire davantage pour aider la police nationale haïtienne à stabiliser la state of affairs en matière de sécurité afin que l’aide (humanitaire pour la inhabitants qui souffre NDLR) puisse être acheminée efficacement et parvenir aux personnes qui en ont besoin, que les Haïtiens n’aient pas à vivre dans la terreur des gangs et qu’Haïti reprenne pleinement et fermement le chemin de la démocratie. À notre avis, le meilleur moyen d’assurer cet avenir est la mission multinationale de soutien à la sécurité autorisée par les Nations unies. C’est ce que demande l’écrasante majorité des Haïtiens. »

Certains pays, poursuit le MAE, en ont aussi profité pour informer que, parallèlement à leur apport à la Mission, ils vont renforcer leur coopération bilatérale avec Haïti afin de permettre au pays de pouvoir consolider ses establishments et améliorer rapidement la state of affairs humanitaire et socio-économique de la inhabitants.

