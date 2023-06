Jean Gardy Charles, lauréat de la troisième édition du prix «Jeune Leader d’Haïti»

Jean Gardy Charles, grand vainqueur de la troisième édition du prix «Jeune Chief d’Haïti».

Pour son projet intitulé “Plantem”, le journaliste et militant écologiste, Jean Gardy Charles, a remporté la troisième édition du prix Jeune Chief d’Haïti organisé par l’Affiliation des Citoyens pour l’Avancement et le Relancement Social (ACARESO) en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports activities et de l’Motion Civique (MJSAC). La grande finale du concours a eu lieu le samedi 17 juin 2023 au palais Municipal de Delmas. Lors d’une interview accordée à Juno7, le lauréat a partagé son sentiment de satisfaction, tout en dévoilant ses views.

“Ce prix renforce ma motivation, cela me montre qu’Haïti a une réserve de jeunes qui ne perdent pas espoir et qui pensent refaire Haïti à travers leur implication communautaire et surtout dans les zones défavorisées”, a déclaré le diplômé en technologie de l’environnement et CEO de l’entreprise Agri-Biz.

Jean Gardy Charles a reçu un chèque de 100 mille gourdes, un trophée et une médaille pour avoir remporté ce concours grâce à son projet intitulé “Plantem” qu’il a présenté aux membres du jury. Ce projet est un projet de Jardin cellular. Un jardin qui est lié au système agricole urbain.

Le lauréat revient sur les raisons qui l’avaient incité à prendre half à ce concours. “Ma motivation vient après le programme Biden. Je me suis dit qu’il y a une nécessité afin de m’impliquer dans ma communauté ainsi je pensais à Haïti. Je suis conscient qu’en réalité le vrai changement doit commencer par les fils d’ Haïti”, a-t-il dit.

Après ce sacre, Jean Gardy Charles a déjà en tête des objectifs bien spécifiques pour continuer sur cette lancée. “Je vais mobiliser les ressources essentielles pour pouvoir lancer le projet littéralement et aussi faire la promotion du projet afin d’inciter d’autres intéressés”, a-t-il révélé.

Jean Gardy Charles croit que nous pouvons changer le pays si et seulement nous sommes conscients de ce que nous représentons comme peuple sur cette planète, a-t-il lâché.

Notons que les membres du jury du concours étaient composés de Enomy Germain, économiste, Samson Beucia, avocat, Lovelie Stanley Numa, journaliste et PDG de Impulse Webmedias.

Ce concours est basé sur deux axes: l’entrepreneuriat et le management. Pour pouvoir le remporter, il vous faut une capacité de ramener les jeunes dans des formations bénéfiques pour votre communauté durant les étapes précédentes et aussi avoir une idée innovante, succesful d’être utile au pays .

Jean Gardy Charles, représentant de la commune de Delmas, 1er lauréat.

Jonathan Dorziaire, commune de Cité Soleil, deuxième Laure.

Rosecadelle Benjamin, commune de l’Estère, troisième lauréate.

Stéphaneau Déhilaire, commune de Delmas, quatrième.

Ruth Barbra Saint-Jean, commune de Pétion-ville, cinquième.

