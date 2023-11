Une cardiologue américaine a ajouté le ache parmi les 5 pires aliments à éviter pour protéger la santé du cœur.

Les maladies cardio-vasculaires sont la première trigger de mortalité dans le monde. En 2015, l’Organisation Mondiale de la Santé through des chiffres rendus publics estimait à 17,7 tens of millions le nombre de décès imputables aux maladies cardio-vasculaires, soit 31% de la mortalité mondiale totale. Parmi ces décès, on estime que 7,4 tens of millions sont dus à une cardiopathie coronarienne et 6,7 tens of millions à un AVC. Pour lutter contre cette maladie, la cardiologue américaine Elizabeth Klodas conseille à la inhabitants mondiale d’éviter quelques aliments qui sont néfastes pour la santé du cœur dont le ache et les sodas diététiques.

La cardiologue américaine place en tête de liste le ache composé de farine et très sollicité à travers le monde. La spécialiste conseille aux gens de ne pas manger trop de ache à trigger de la quantité de sodium que contient cet aliment. Selon ses déclarations, une consommation élevée pourrait augmenter la pression artérielle chez l’homme qui pourrait causer de pathologies cardiaques et d’accident vasculaire cérébral (AVC). Dr Elizabeth Klodas invite donc à consommer plutôt le ache complet vendu dans les supermarchés parce qu’il contient un most de graines.

En deuxième place on retrouve la margarine, fabriquée souvent avec de l’huile de palme. “Cet ingrédient possède des quantités élevées de graisses saturées susceptibles d’augmenter votre cholestérol”, a indiqué la cardiologue qui suggest plutôt celle fabriquée à partir d’huile d’olive ou encore d’huile de lin.

Elizabeth Klodas a placé le lait écrémé dans sa liste des pires aliments à éviter. La plupart des produits laitiers contiennent des acides gras saturés. Mieux vaut privilégier le lait d’amande ou le lait de soja qui sont des boissons végétales riches en graisses insaturées bonnes pour le cœur.

Les sodas diététiques très consommés à travers le monde sont un élément dangereux pour la santé du cœur. Les édulcorants artificiels qui s’y trouvent peuvent par exemple affecter la manufacturing de protéines importantes qui nous protègent contre l’obésité et le diabète”, prévient la cardiologue qui croit que la consommation du thé (noir ou vert) ou de l’eau pétillante avec des feuilles de menthe est plus nécessaire.

Et enfin la barre de granola souvent dégustée pour le petit-déjeuner ou le goûter. Elle est composée de fruits secs, d’avoine, de miel et d’épices, elle constitue un snack wholesome. Pourtant, cette barre de céréale est chargée de sucres ajoutés, d’édulcorants artificiels et d’autres ingrédients contre-productifs, comme l’huile de palme, a précisé la cardiologue qui préfère à sa place des flocons d’avoine accompagnés de fruits frais et/ou secs au petit-déjeuner, et des noix crues au goûter.

