Tension dans la soirée du mardi 5 mars dans la zone de l’Aéroport

Véritable stress dans la soirée de ce mardi 5 mars 2024 dans la zone de l’Aéroport.

Malgré l’Etat d’urgence et le couvre-feu instaurés sur le département de l’Ouest par le gouvernement haïtien, les bandits continuent d’étendre leur tentacules dans des zones sensibles à Port-au-Prince.

Ce mardi 5 mars dans la soirée, jusqu’aux environs de 9 heures du soir, des tirs nourris ont été entendus à Maïs Gâté, non loin de l’Aéroport Worldwide Toussaint Louverture.

Selon des résidents, des individus se sont installés dans un véhicule non identifié, non loin des locaux du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP). “Aurai-je la possibilité de dormir ce soir?” se questionne un citoyen habité dans la zone, contacté par Juno7.

Au carrefour Gérald Bataille, depuis vers les 8 heures 30 du soir, des brokers des forces de l’ordre se sont installés en vue de donner une réponse proportionnelle aux bandits armés qui veulent à tout prix, contrôler l’Aéroport.

