Ariel Henry rencontrera Antony Blinken à la 45e réunion de la Conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM

Le premier ministre Ariel Henry se rendra à Trinidad pour participer à la 45e réunion de la Conférence des cooks de gouvernement de la CARICOM.

Le premier ministre haïtien Ariel Henry sera en déplacement pour la Trinidad afin de participer à la 45e réunion de la Conférence des cooks de gouvernement de la CARICOM. Le chef du gouvernement sera accompagné de son ministre des affaires étrangères, Jean Victor Généus. Au cours de sa participation à cette réunion, le chef de la Primature aura une rencontre bilatérale avec le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken.

Actuellement, le Secrétaire général des Nations-Unies est en Haïti et discute à la Primature avec Ariel Henry. Il a été accueilli à l’aéroport worldwide Toussaint Louverture par le ministre des Affaires étrangères, Jean Victor Généus avant de discuter avec Ariel Henry. Dès demain, il se rendra aussi à Trinidad pour participer à cette Conférence des cooks de gouvernement de la CARICOM, a annoncé son porte-parole adjoint ,Farhan Haq.

Lundi prochain, António Guterres prendra la parole à l’ouverture de la conférence pour souligner aux acteurs que le monde doit égaler le management, l’énergie et l’engagement des pays des Caraïbes sur des questions telles que la restructuration du système financier worldwide et la crise climatique. “Il réitèrera également l’engagement des Nations Unies à appeler à une motion plus ambitieuse dans ces deux domaines”, a souligné le communiqué.

Il profitera pour rencontrer le Premier ministre Keith Rowley et d’autres dirigeants en marge de la conférence.

