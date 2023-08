L’AAN et l’EUH signent un protocole d’entente visant la formation, la recherche et les services dans le domaine de l’Aviation Civile et du secteur aéroportuaire

L’AAN et l’EUH signent un protocole d’entente visant à promouvoir la formation, la recherche et les companies dans le domaine de l’Aviation Civile et du secteur aéroportuaire.

L’Autorité Aéroportuaire Nationale (AAN) a annoncé dans un communiqué de Presse qu’elle est sur le level de renforcer sa collaboration avec l’Université d’État d’Haïti (UEH) par la signature d’un protocole d’entente visant à promouvoir la formation, la recherche et les companies dans le domaine de l’Aviation Civile et du secteur aéroportuaire.

Ce doc marquant le début d’une coopération entre les deux entités a été paraphé ce vendredi 18 août 2023 par le Directeur Général de l’AAN, Ing Yves Ducarmel FRANÇOIS, et le Recteur de l’UEH, M. Fritz DESHOMMES. Ce protocole d’entente témoigne de l’engagement des deux partenaires à œuvrer ensemble pour le développement de compétences et la recherche dans le secteur aéroportuaire.

“Ce nouveau partenariat permettra aux étudiants de l’UEH de bénéficier de programmes de formation spécifiques, adaptés aux besoins du domaine aéroportuaire. De plus, des opportunités de phases pratiques seront mises à leur disposition afin de favoriser l’apprentissage sur le terrain, précise le communiqué. La recherche scientifique sera également encouragée grâce à cette collaboration, avec la mise en place de projets conjoints visant à améliorer les pratiques aéroportuaires et à développer de nouvelles applied sciences et procédures, à moderniser les infrastructures aéroportuaires sur le territoire nationwide”.

Les deux entités – l’Autorité Aéroportuaire Nationale (AAN) et l’Université d’État d’Haiti (UEH) – qui ont scellé leur engagement mutuel envers le développement académique et professionnel dans le secteur aéroportuaire vont travailler également à la mise en place de companies à la communauté, notamment en termes de consultations et d’expertises offertes par les professeurs et les spécialistes de l’UEH.

Cette ouverture au service de la société permettra d’apporter des options concrètes aux problématiques rencontrées dans le domaine aéroportuaire et d’améliorer l’efficacité globale des opérations. Toujours selon le communiqué, grâce à cette collaboration, le savoir-faire et l’experience pourront être partagés en vue de contribuant à l’avancement du transport aérien en Haïti.

